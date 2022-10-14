Комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно проголосовал за вызов экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний в рамках расследования по штурму Капитолия 6 января 2021 года.

"Он должен держать ответ. Он должен ответить за свои действия", - сказал председатель комитета Бенни Томпсон, комментируя принятое решение вызвать Трампа, передает BBC.



Томпсон заявил, что существует юридический прецедент для принуждения президента к даче показаний: президенты Клинтон и Никсон и Джефферсон получали такие повестки.



Члены комитета полагают, что Дональд Трамп прямо виновен в событиях 6 января: он бездоказательно заявлял, что результаты президентских выборов сфальсифицированы, и непосредственно после его речи толпа его сторонников отправилась на штурм Капитолия с целью сорвать официальное признание Джо Байдена победителем.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года попыткой государственного переворота.

Также мы рассказывали, что все текстовые сообщения, которые были связаны со штурмом Капитолия и отправлены 5 и 6 января прошлого года, были стерты Секретной службой США.

Напомним, летом Конгресс США провел первые слушания по делу о нападении на Капитолий. Экс-советник Трампа заявил, что участвовал в планировании госпереворотов за рубежом.

Сторонника Трампа, который штурмовал Капитолий, приговорили к пяти годам тюрьмы.