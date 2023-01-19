Дональд Трамп, уже объявивший об участии в выборах 2024 года, начинает президентскую кампанию. 28 января он выступит в парламенте Южной Каролины.

Об этом сообщает Reuters.

В мероприятии также примут участие два известных республиканца из Южной Каролины - сенатор Линдси Грэм и губернатор Генри Макмастер.

В выступлении Трамп представит свою предвыборную команду штата.

При этом NBC News сообщает, что Трамп ради выборов намерен вернуться в Twitter и Facebook, хотя ранее публично озвучивал нежелание это делать.

По данным телеканала, экс-президент уже подал обращение в Facebook для разблокировки аккаунта, а в случае отказа даже якобы готов давить на соцсеть с помощью республиканцев в Палате представителей.

Напомним, издание Financial Times сообщало, что в США создали спецгруппу для рассмотрения возвращения Трампа в Facebook и Instagram.

Ранее "Страна" рассказывала, что значит для Украины эпопея с избранием спикера нижней палаты Конгресса США и при чем тут Трамп.

Простая формальность в этот раз превратилась в драматическую битву из-за внутрипартийного бунта республиканцев - ряд консервативно настроенных членов партии, ориентированных на Дональда Трампа, принципиально не хотели поддерживать республиканца Кевин Маккарти.

И лишь на 15-м голосовании поменяли позицию. По распространенной версии, это стало возможным вследствие договоренностей Трампа с Маккарти, в ходе которых последний согласился пойти на некие серьезные уступки трампистам. И некоторые из них могут иметь прямые последствия для Украины.