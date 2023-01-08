В США разыгралась политическая драма - в Конгрессе лишь с 15 попытки удалось избрать спикера нижней палаты. Преемником демократки Нэнси Пелоси стал республиканец Кевин Маккарти.

Подобная долгая спикериада в последний раз имела место 100 лет назад, в 1923 году, когда председателя нижней палаты избирали в девять туров.

Это считается из ряда вон выходящим событием.

Простая формальность в этот раз превратилась в драматическую битву из-за внутрипартийного бунта республиканцев - ряд консервативно настроенных членов партии, ориентированных на Дональда Трампа, принципиально не хотели поддерживать Маккарти.

И лишь на 15-м голосовании поменяли позицию. По распространенной версии, это стало возможным вследствие договоренностей Трампа с Маккарти, в ходе которых последний согласился пойти на некие серьезные уступки трампистам. И некоторые из них могут иметь прямые последствия для Украины.

Подробности - в статье "Страны".

"Договорняк Трампа"

Избранию спикера, по словам экспертов, поспособствовал Трамп, который сумел надавить на своих консервативных однопартийцев, блокировавших голосование, добившись определённых уступок от Маккарти.

Иными словами, произошел "договорняк".

Маккарти в свою очередь поблагодарил бывшего президента за помощь в получении голосов, заявив журналистам: "Я не думаю, что кто-то должен сомневаться в его влиянии".

"Он был со мной с самого начала. Он звонил мне и звонил другим... Я думаю, что сейчас, когда произошел сбой, мы действительно укрепили доверие друг к другу и научились работать вместе", - сказал Маккарти после избрания.

По данным CNN, часть республиканцев пересмотрели свою позицию именно после телефонного разговора с Трампом.

При этом уступки, на которые Маккарти пошел ради избрания, могут сделать его зависимым от экс-президента.

А именно от спикера зависит, какие законопроекты будут ставить на голосование. Весте с замами он устанавливает повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты.

"Трамп выиграл эту битву, по сути он будет контролировать Палату. А вот для Байдена предстоят непростые времена, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов и смогут проводить свои. Например, по одному из спорных вопросов - о поддержке Украине - республиканцы могут сократить объем помощи. При этом внутри Республиканской партии есть разногласия на тему того, как долго следует помогать Украине. Часть партии - за продолжение и даже увеличение поддержки. Но трамписты настаивают, что эти ресурсы следует направить на поддержку экономики США. В целом эпопея с выборами спикера продемонстрировала раскол в Конгрессе, который уже осенью, во время дебатов по бюджету, может парализовать его работу. Например, группа правых республиканцев может заблокировать принятие нового бюджета, требуя исключить оттуда расходы для помощи Украине", - говорит "Стране" американский журналист и политолог Джонатан Гайер.

Война и мир Маккарти с Трампом

У Маккарти - непростые отношения с Трампом. Между ними произошла серьезная стычка два года назад, 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий США.

Маккарти тогда был лидером меньшинства в Палате представителей, и у него произошел жесткий телефонный разговор с Трампом.

"Вы должны отозвать этих людей. Они ваши люди", - так обратился Маккарти к тогдашнему президенту по словам конгрессмена Джейми Эррера-Бейтлер из Вашингтона, которой Маккарти рассказал о звонке.

"Ну, Кевин, я думаю, они просто больше расстроены фальсификацией результатов выборов, чем вы", - ответил Трамп.

За этим последовал обмен ругательствами.

Через неделю после захвата Капитолия Маккарти выступил в Палате представителей, чтобы сказать, что Трамп "несет ответственность" за насилие и должен был немедленно осудить его. Он сказал, что попытка сорвать подтверждение победы Байдена на посту президента была "недемократичной, неамериканской и преступной". Хотя он не поддержал импичмент Трампа, но официально осудил президента.

За кулисами он говорил своим соратникам-республиканцам, что призовет президента уйти в отставку до истечения срока его полномочий в конце того же месяца.

Но вскоре Маккарти резко поменял мнение. Он поехал в имение Трампа в Палм-Бич, штат Флорида, чтобы встретиться с ним в знак поддержки, которая, казалось бы, противоречила его более ранним публичным и личным словам.

"Трамп согласился работать с Маккарти над тем, чтобы помочь Республиканской партии получить большинство в Палате представителей", - говорилось в заявлении бывшего президента.

Маккарти то ругался, то мирился с Трампом. Фото: AP

Далее Маккарти пресек попытки противников Трампа среди республиканцев, включая лидера Сената Митча МакКоннелла, отдалить партию от бывшего президента.

И вот на этой неделе, когда Маккарти изо всех сил пытался привлечь на свою сторону горстку противников-республиканцев, которые блокировали его восхождение на пост спикера, Трамп снова поддержал человека, которого он когда-то называл "мой Кевин".

Но этого было недостаточно. Несмотря на то, что многие из 20 республиканцев, блокирующих избрание Маккарти, были верными трампистами, поддержка Трампа не имела большого влияния.

"Я не согласен с Трампом, - заявил BBC конгрессмен Ральф Норман, один из противников нового спикера. - Он поддерживает Маккарти, а именно Маккарти сказал, что собирается осудить президента (после штурма Капитолия - Ред.), а президента не следовало осуждать".



Одна из претензий соратников Трампа в адрес Маккарти состоит в том, что он недостаточно лоялен к экс-президенту, а также слишком готов прогибаться под давлением.

"И то, что Маккарти пошел на уступки рад избрания может стать лишь новым ударом по нему", - говорит Гайер.

По одной из версий, Трамп со своими сторонниками, которые блокировали избрание Маккарти, разыграл политический спектакль. На словах поддерживая избрание его спикером, экс-президент руками трампистов срывал раз за разом голосование, пока Маккарти не пошел на серьезные уступки.

И ключевой вопрос - на какие именно.

Кандидат в главы оборонного комитета не аплодировал Зеленскому

По данным источников американских СМИ, один из ключевых компромиссов, который будет иметь влияние и на Украину - обещание не увеличивать военные расходы США в следующем году и сохранить их на уровне 2023 года в размере 858 миллиардов долларов. На этом настаивали консервативные республиканцы, требующие ограничить госрасходы ради сокращения дефицита бюджета (собственно, они же и блокировали голосование за Маккарти).

Важный нюанс - один из главных оппонентов Маккарти - республиканец-трампист Мэтью Гетц - может стать новым главой оборонного комитета Палаты представителей. Эксперты считают это плохой новостью для Украины.

"Гетц выступает против помощи Украине, как военной, так и финансовой, и часто критикует Зеленского, обвиняя Киев в коррупции. Некоторые даже обвинили его в поддержке Путина после того, как осудил Зеленского в своем твите", - говорит Гайер.

Действительно, Гетц публично выступал против оказания поддержки Украине и был одним из тех, кто не аплодировал Зеленскому во время его выступления в декабре.

"Я не испытываю угрызений совести за то, чтобы не выйти и аплодировать какому-нибудь иностранному лидеру из исторически коррумпированной страны, который выпрашивает более 100 миллиардов долларов, которые Конгресс уже готов отправить", пояснил свой поступок Гетц.

Когда в Конгрессе не могли избрать спикера нижней палаты, Гаец на этой неделе написал в "Твиттере": "Сегодня Палата представителей не организовалась. Наибольший проигравший: Зеленский. Наибольший победитель: налогоплательщики США".

Большинство республиканцев ранее заявляло, что не против продолжения помощи Украине, но требуют ее контролировать. Что само по себе может стать определенной проблемой в отношениях Вашингтона и Киева. Также немалое влияние на политику республиканцев в Конгрессе может оказывать и позиция многих избирателей партии, которые, под влиянием риторики Трампа, выступают за сокращение поддержки Украине, чтобы больше денег тратить на внутренние проблемы.

Вряд ли консервативные республиканцы смогут добиться пересмотра уже утвержденной Конгрессом цифры поддержки Украине на 2023 год, хотя и будут всячески педалировать необходимость жесткого контроля за использованием этих денег. А также, вероятно (особенно если Гетц станет главой оборонного комитета), будут публично выступать против расширения перечня вооружений, поставляемых Украине (например, тяжелых танков или дальнобойных ракет).

Но с продолжением поддержки в нынешних объемах на следующий год могут возникнуть проблемы. С одной стороны, это кажется далеко перспективой. С другой стороны, если Белый дом не будет иметь уверенности, что сможет продолжать наращивать военную поддержку Украине в 2024 году, то он, теоретически, может начать готовить почву к прекращению войны. Хотя бы в формате ее заморозки по "корейскому сценарию" (перемирие по линии фронта без заключения мирного договора).

Вероятно именно с учетом такого риска сейчас администрация Байдена начинает форсировать поставки вооружений Украине, стремясь помочь ВСУ добиться перелома на поле боя уже в этом году.