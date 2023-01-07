Палата представителей Соединенных Штатов с 15-й попытки избрала спикера. Соответствующий пост теперь будет занимать Кевин Маккарти.

Об этом сообщает CNN.

Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за республиканца и 212 - за демократа Хакима Джеффриса.

"Маккарти победил после 15 туров голосования, сделав их самыми продолжительными выборами спикера за 164 года", - пишут СМИ.

Глава Республиканской партии представляет Калифорнию и раньше был лидером меньшинства в Палате представителей.

Ранее "Страна" сообщала, что это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Республиканцы выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера нижней палаты Конгресса после того, как с восьмого раза не смогли избрать спикером Кевина Маккарти. Уже при выдвижении Херн имел поддержку 170 республиканцев.

Кандидата от Республиканской партии Маккарти поддержал экс-президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы из бывшей "Чайной партии", в которой состояла и украинка Виктория Спартц, продолжали саботировать голосование, потому что против кандидатуры Кевина Маккарти из Калифорнии.