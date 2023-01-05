Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании 5 января в ходе уже седьмого тура голосования не смогли выбрать нового спикера.

Об этом сообщают американские медиа.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой.

Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти пока так и не смог набрать необходимые 218 голосов для избрания на пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии США.

В седьмом туре голосования в четверг Маккарти получил 201 голос. Столько же голосов он набрал в среду по итогам шестого тура. Ожидается, что будет проведен восьмой тур.

Выборы спикера Палаты представителей проходят уже третий день.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Кандидата от Республиканской партии Маккарти поддержал экс0президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы продолжают выступать против его кандидатуры.