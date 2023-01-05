В Палате представителей конгресса США провалился уже восьмой тур голосования за кандидатуру спикера.

Кандидат от республиканского большинства Кевин Маккарти теперь набрал 201 голос из 222 голосов своей партии.

Выборы спикера Палаты представителей проходят уже третий день.

После провала восьмого тура республиканцы выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера. Как сообщает The Wall Street Journal, уже при выдвижении Херн имел поддержку 170 республиканцев.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Кандидата от Республиканской партии Маккарти поддержал экс-президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы продолжают выступать против его кандидатуры.