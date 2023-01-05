Республиканцы в Палате представителей США выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера нижней палаты Конгресса после того, как с восьмого раза не смогли избрать спикером Кевина Маккарти.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уже при выдвижении Херн имеет поддержку 170 республиканцев.

Выборы спикера Палаты представителей проходят уже третий день.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Кандидата от Республиканской партии Маккарти поддержал экс-президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы продолжают выступать против его кандидатуры.