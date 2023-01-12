Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и американские СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе действующего президента Джо Байдена.

Мнение политика приводит Fox News.

Как заявил Пенс, обыск в поместье экс-президента Дональда Трампа был лишней мерой.

"Был установлен стандарт, но о нем забыли, когда оказалось, что у действующего президента были секретные документы на руках после завершения работы в администрации", - сказал Пенс.

Он добавил, что сейчас администрация пожинает плоды устроенного у Трампа обыска.

"Что посеешь, то и пожнешь", - сказал он.

"Готовность СМИ отвернуться и не слышать о том, что Байден покинул должность вице-президента, прихватив засекреченные документы, - если это не двойные стандарты, значит, стандартов нет вовсе", - заключил Пенс.

Несколько дней назад стало известно, что еще в ноябре юристы Байдена обнаружили секретные документы в шкафу его кабинета в Центре дипломатии и глобального взаимодействия "Пенн-Байден" в Вашингтоне.

А сегодня всплыла информация о том, что вторую порцию документов нашли в доме Байдена в штате Делавэр.

Скандал с секретными документами прокомментировал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. По его мнению, настоящий скандал заключается не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и предпочло умолчать об этой истории.