Компания Meta рассчитывает до 7 января принять решение о том, сможет ли экс-президент США Дональд Трамп вернуться в Facebook и Instagram. Вопрос восстановления его аккаунта рассматривает специальная группа.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британское издание Financial Times.

Ожидается, что решение о возможности восстановления доступа бывшего главы Белого дома к соцсетям Facebook и Instagram огласят в конце месяца.

В рабочую группу компании Meta входят сотрудники из отделов публичной политики и коммуникаций, а также политики в отношении контента, безопасности и целостности компании.

"По словам инсайдеров, вопрос о судьбе Трампа станет главным испытанием для президента компании по глобальным вопросам, бывшего заместителя премьер-министра Британии Ника Клегга. Он будет контролировать рассмотрение решения", - сообщает FT.

Вместе с тем, отмечает издание, глава Meta Марк Цукерберг, принявший финальное решение о лишении Трампа доступа к соцсетям, может повлиять на вердикт группы.

Клегг отказался от комментариев для FT, однако газета отмечает, что в октябре, выступая на конференции, организованной экспертным институтом Council for Foreign Relations, он заявлял, что любая частная компания "должна подходить с большой осторожностью к попыткам заставить молчать голоса тех, кто высказывается о политике".

FT указывает, что решение о восстановлении доступа Трампа к Facebook и Instagram будет иметь последствия для бизнеса Meta и потенциально может оттолкнуть рекламодателей, если контент Трампа будет расценен как опасный. Однако, делает вывод FT, возвращение Трампа может принести компании Цукерберга больше прибыли в случае, если экс-президент примет решение баллотироваться на президентских выборах в 2024 году и разместит на платформе рекламу.

Как писала "Страна", зимой 2021 года аккаунты Трампа заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия.

Однако в ноябре 2022 года Twitter восстановил аккаунт экс-президента США после проведенного опроса на странице владельца соцсети Илона Маска.