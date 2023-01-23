Президент США Джо Байден собирается назначить своего бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Рона Клейна, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

В апреле прошлого года 55-летний Зиентс покинул администрацию после работы координатором Белого дома по коронавирусу.

Он известный инвестор и экономист, который не так давно попал в администрацию. Зиентс был директором Национального экономического совета с февраля 2014 года по январь 2017 года. Он также был исполняющим обязанности директора Управления управления и бюджета в 2010 году и с 2012 по 2013 год.

До прихода в правительство Зиентс был руководителем в различных консалтинговых и инвестиционных компаниях и даже владел бейсбольным клубом.

По состоянию на декабрь 2020 года Зиентс находился в отпуске с должности главного исполнительного директора инвестиционной компании Cranemere. Он также был членом совета директоров Facebook с 2018 по 2020 год.

В январе 2021 года Зиентс начал работать советником президента и координатором реагирования на COVID-19 в администрации Байдена, сменив на этой должности Дебору Биркс. Он ушел в отставку в апреле 2022 года.

Однако уже осенью 2022 года он вернулся в Белый дом и, по словам собеседников газеты, помогал 61-летнему Клейну в подготовке кадровых перестановок после промежуточных выборов в Конгресс, на которых демократы потеряли Палату представителей, но сохранили большинство в Сенате.

Клейн собирается сам уйти в отставку после обращения главы государства к нации 7 февраля, что станет "самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность". Причины его решения не сообщаются, но угадываются.

Клейн - опытный аппаратный боец. Он занимал пост начальника аппарата вице-президента Альберта Гора с 1995 по 1999 год. В ходе президентской капании Гора в 2000 году входил в юридическую команду демократов. Он участвовал также в кампании Джона Керри в 2004 году.

До сих пор ситуация в администрации Байдена была довольно стабильной, и уход Клейна станет самым серьезным изменением в ее составе с начала 2021 года.

Журналисты отмечают влиятельность главы аппарата Белого дома, много лет работавшего с Байденом и оказавшего на него серьёзное влияние.

Преемнику предстоит не только разрешить кризис, связанный с обнаружением у президента США секретных документов, но и принять новый вызов - выдвижение Байдена на второй срок.

В числе возможных претендентов на пост также фигурируют: министр труда США Мартин Уолш, старший советник президента Анита Данн и бывший губернатор Делавэра Джек Маркелл.

Ранее стало известно, что комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена.

Известно, что действующий президент США Джо Байден намерен объявить о планах участия в президентских выборах 2024 года в ближайшие несколько недель, несмотря на едва ли не ежедневные находки секретных документов и связанный с ними скандал.