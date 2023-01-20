Президент США Джо Байден намерен объявить о планах участия в президентских выборах 2024 года в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает издание The Hill.

"Над этим все еще много работают, и ничего не изменилось", - заявил изданию один из осведомленных источников.

Многочисленные источники, отмечает газета, сообщили, что Байден намерен заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок после ежегодного обращения к народу о положении дел в стране 7 февраля.

Более официальное заявление будет сделано ближе к весне, добавили они. При этом, по их словам, обнаружение секретных документов не изменило планов президента.

Тем временем некоторые члены Демократической партии считают, что история с секретными документами может нанести ущерб Байдену.

"Вы думаете, что это не кажется таким уж важным делом, но в конечном итоге это затмевает большую часть кампании", - цитирует издание одного из собеседников из лагеря демократов.

"Проблема с документами не помешает ему баллотироваться, но это усложнит попытки нанести прямой удар по Трампу в вопросе о его секретных документах и получить явное преимущество на этом фронте", - сказал республиканец Кевин Мэдден, бывший советник сенатора Митта Ромни.

Между тем неофициально, в частной беседе Байден уже заявил, что намерен идти на второй президентский срок.

А Белый дом подтвердил его намерение переизбираться.