В частном доме президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон в штате Делавэр на востоке страны обнаружили еще пять страниц документов с пометкой "секретно". Бумаги были немедленно переданы Министерству юстиции.

Об этом сообщил в субботу, 14 января, специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Заубер, пишет DW.

По словам Заубера, 12 января он отправился в дом президента в Уилмингтоне, чтобы помочь с передачей Минюсту секретного документа, который был найден там днем ранее.

"Пока я передавал документ сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, среди приложенных к нему материалов были обнаружены еще пять страниц с грифом секретности. Итого получилось шесть страниц", - пояснил Заубер.

Министерство юстиции сейчас выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались в неприспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях,

Напомним, недавно стало известно, что еще в ноябре прошлого года юристы Джо Байдена обнаружили секретные документы в шкафу его кабинета в Центре дипломатии и глобального взаимодействия "Пенн-Байден" в Вашингтоне, которым действующий глава государства пользовался после ухода с поста вице-президента.

Среди них были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. По данным источников, документы датированы 2013-2016 годами. Секретные материалы были в коробках с семейным архивом

Республиканцы в Конгрессе заявили, что проведут расследование относительно обнаружения первой порции секретных бумаг.

А на днях у Байдена нашли новую порцию секретных документов. На этот раз - в кладовке его личного гаража.