Сотрудники Минюста США в ходе 13-часового обыска в доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр нашли еще шесть секретных документов.

Об этом рассказал журналистам ВВС адвокат Боб Бауэр.

Некоторые документы относятся к тому периоду, когда Байден был сенатором, а другие - ко времени его пребывания на посту вице-президента. По словам адвоката, в ходе обысков также были изъяты "личные рукописные заметки" и "сопутствующие материалы".

Байден и его жена при этом не присутствовали. Президент разрешил следователям провести обыск всего помещения и проверить, есть ли там документы, связанные с его деятельностью на посту вице-президента, или секретные материалы, сообщает ВВС.

Напомним, Министерство юстиции сейчас выясняет, каким образом государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались в неприспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях.

Еще в ноябре прошлого года юристы Джо Байдена обнаружили секретные документы в шкафу его кабинета в Центре дипломатии и глобального взаимодействия "Пенн-Байден" в Вашингтоне, которым действующий глава государства пользовался после ухода с поста вице-президента.

Среди них были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. По данным источников, документы датированы 2013-2016 годами. Секретные материалы были в коробках с семейным архивом. Республиканцы в Конгрессе заявили, что проведут расследование относительно обнаружения первой порции секретных бумаг.

А на днях у Байдена нашли новую порцию секретных документов. На этот раз - в кладовке его личного гаража.