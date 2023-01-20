Суд во Флориде обязал экс-президента США Дональда Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн в качестве штрафа за подачу необоснованного иска против почти трех десятков предполагаемых политических врагов, включая Хиллари Клинтон и бывшего сотрудника ФБР Джеймса Коми.

Об этом сообщает газета The New York Times.

"Это решение стало серьезным ударом для Трампа, который редко сталкивался с такими последствиями за свою долгую историю использования судов в качестве оружия против деловых конкурентов и партнеров, а также бывших сотрудников и журналистов", - отмечает издание.

Бывший американский президент и его адвокат Алина Хабба обвиняли экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и 30 других ответчиков в попытке опорочить Трампа во время избирательной кампании 2016 года. Они требовали компенсаций на сумму $70 млн.

В марте 2022 года Трамп подал в суд на Клинтон, которая в 2016 году боролась с ним за президентский пост, обвинив ее и других лиц в заговоре с целью распространения ложных сведений о его якобы связях с Россией. В июне 2022 года Трамп включил в иск материалы закрытого дела спецпрокурора США Джона Дарема в отношении связанного с Демпартией юриста Майкла Сассмана. В сентябре суд отклонил иск, однако представители Трампа опротестовали это решение.

Позднее встречное ходатайство подали Клинтон и другие ответчики. Они назвали претензии экс-президента безосновательными и потребовали взыскать с самого Трампа и его адвоката более $1 млн. Суд удовлетворил иск и оштрафовал Трампа и Хаббу на $937,9 тысяч.

"Это дело никогда не должно было возбуждаться. Его неадекватность в качестве юридического иска была очевидна с самого начала. Ни один разумный юрист не подал бы его. Предназначенный для политических целей, ни один из пунктов исправленной жалобы не содержал поддающегося проверке судебного иска", - заявил окружной судья США Дональд Миддлбрукс в постановлении, отметив, что "Трамп и его адвокаты злоупотребляют судебной системой".

"Трамп - плодовитый и изощренный участник процесса, который неоднократно использовал суды, чтобы отомстить политическим противникам. Он является вдохновителем стратегических злоупотреблений в судебном процессе, и его нельзя рассматривать как сторону, слепо следующую совету адвоката. Он прекрасно осознавал последствия своих действий", - написал судья.

Миддлбрукс пояснил, что иск Трампа был "недобросовестно подан с ненадлежащей целью" и "без нужды причинил вред" 31 лицу и организации, включая Национальный комитет Демпартии, против которых он подал в суд, "чтобы нечестно продвигать политический нарратив".

Судья добавил, что использование Трампом судов помогло подорвать доверие общественности к ним.

"Постоянная практика неправомерного использования судов Трампом и его адвокатами подрывает верховенство закона, изображает судей заинтересованными сторонами и отвлекает ресурсы от тех, кто понес реальный юридический ущерб", - подчеркнул Миддлбрукс.

NYT констатирует, что бывший американский президент столкнулся с "широким спектром юридических проблем и уголовных расследований".

"Его адвокаты все чаще проверяют свои действия в этих делах, а также расходятся в советах, которые они ему дают", - говорится в публикации.

Ранее комитет Конгресса рекомендовал Минюсту США предъявить уголовные обвинения Трампу за штурм Капитолия.

Также СМИ писали, что для расследования по делу Трампа в США назначили спецпрокурора, который работал в Гааге.