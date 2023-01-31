США не видят никаких признаков того, что выделенные Вашингтоном финансовые средства используются в Украине не по назначению.

Об этом пишет Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что финансовые средства США используются не по назначению в Украине", - так представитель Министерства финансов США Меган Аппер прокомментировала коррупционные скандалы в украинской власти.

Напомним, ранее Госдепартамент США позитивно отреагировал на массовые увольнения украинских топ-чиновников на фоне коррупционных скандалов.

Ранее мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится на этой неделе с законодателями-республиканцами, "чтобы оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы они продолжали оказывать помощь Украине".

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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