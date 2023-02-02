Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 2 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки ВГК - сначала в полном составе, где обсуждали ситуацию на фронте, а потом в узком формате по особо важному вопросу. Какому именно - не сообщил, но сказал, что Украина не оставит без ответа ни одного агрессивного действия россиян. Сказал, что стратегически РФ уже проиграла, но у нее есть силы для тактических наступлений. И задача Украины - ослабить Россию. Рассказал о переговорах с руководством Еврокомиссии. Высказал мнение, что Украина заслужила уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС. Сообщил о своем онлайн-участии в ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне, в котором также участвовал президент США.

Напомним, по данным украинского Генштаба, россияне завершили учения с Беларусью и готовятся к наступлению.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия адаптировалась к европейским санкциям. По словам президента Украины, "санкционный темп Европы немного замедлился".