Заседание Ставки, стратегическое поражение России и переговоры с Еврокомиссией. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 2 февраля.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о заседании Ставки ВГК - сначала в полном составе, где обсуждали ситуацию на фронте, а потом в узком формате по особо важному вопросу. Какому именно - не сообщил, но сказал, что Украина не оставит без ответа ни одного агрессивного действия россиян.
- Сказал, что стратегически РФ уже проиграла, но у нее есть силы для тактических наступлений. И задача Украины - ослабить Россию.
- Рассказал о переговорах с руководством Еврокомиссии. Высказал мнение, что Украина заслужила уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС.
- Сообщил о своем онлайн-участии в ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне, в котором также участвовал президент США.
Напомним, по данным украинского Генштаба, россияне завершили учения с Беларусью и готовятся к наступлению.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия адаптировалась к европейским санкциям. По словам президента Украины, "санкционный темп Европы немного замедлился".
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