В мирное соглашение по результатам российско-украинской войны должен войти пункт о деоккупации грузинских территорий. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ее слова приводит агентство Bloomberg.

Президент Грузии заявила, что Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения, чтобы положить конец войне Кремля в Украине.

"Россия должна знать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на рассмотрении, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий", - сказала Зурабишвили.

Как сказано в текста, призыв Зурабишвили к восстановлению регионального порядка зависит от решающего поражения России в Украине. По мнению грузинского лидера, этот момент быстро приближается.

"Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну", - считает она.

"Не потребовав от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку - такую же большую, как в 2008 и 2014 годах", - подчеркнула глава Грузии.

Как писала "Страна", президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Между тем журнал The Economist считает, что Грузия все еще гораздо менее авторитарна, чем Россия или Беларусь, но она быстро уходит в сферу влияния Москвы.