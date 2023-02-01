Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Во время визита в Латвию он встретился с поляками, проживающими в стране, и рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины, пишет WPROST.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас - когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", - вспомнил Анджей Дуда.

В январе 1654 в Переяславе был утвержден переход казаков под руководством гетмана Богдана Хмельницкого в подданство русского царя.

Напомним, ранее Дуда заявил, что ждет нового наступления России. Он сказал, через несколько недель мировое сообщество поймет, выживет ли Украина.

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