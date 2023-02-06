Россияне заняли больше трети города Бахмут Донецкой области.

Об этом рассказал офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью "Настоящему времени".

"Враг занял частично город: промзону и частный сектор по реку. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под вражеским минометным огнем", - сказал Ярославский.

По его словам, россияне взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Бахмут, и пытаются окончательно перерезать пути снабжения города.

Офицер также подтвердил, что теперь Бахмут штурмуют не бойцы ЧВК "Вагнер", а регулярные части.

"Они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии и действия, подтверждающие, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обученная – это нельзя недооценивать…

Даже если это мобилизованные, они частично разбавлены – больше это регулярщики. Но они обучены, они работают глазами в воздухе точно так же, как и мы. Работают дронами, систематически просматривают все территории…

Они обучаются. Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", - сказал Ярославский.

Ранее мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Бахмут является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу.

Также "Страна" подробно рассказывала о ситуации в Бахмуте.