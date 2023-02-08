Российские военные обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, повреждена 9-этажка. Фото
Населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области попал под артиллерийский обстрел. Там повреждена 9-этажка.
Об этом сообщил глава сообщил Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Полностью разрушены лестничные пролеты между 9 и 6 этажами, пробита стена, в большинстве квартир выбиты окна, сообщают в Донецкой ОГА.
Предварительно - без пострадавших.
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