Населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области попал под артиллерийский обстрел. Там повреждена 9-этажка.

Об этом сообщил глава сообщил Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Полностью разрушены лестничные пролеты между 9 и 6 этажами, пробита стена, в большинстве квартир выбиты окна, сообщают в Донецкой ОГА.

Предварительно - без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Дружковке ракетным ударом был разрушен частный дом.

Также сообщалось, что на днях обстрелы в Донецкой области повредили десятки домов за сутки, двое человек погибли.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

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