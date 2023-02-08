Российские войска сегодня, 8 февраля, обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом и детский сад.

Об этом сообщает "Суспільне".

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников подтвердил, что россияне утром ударили по городу. В результате атаки пострадал дом. Мужчина и его сын получили легкую контузию.

Также под обстрел попал детский сад в Херсоне, в здании вылетели окна.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов произошел массовый мор рыбы.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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