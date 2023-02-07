Армия РФ вывезла часть украденной коллекции Херсонского областного краеведческого музея в оккупированный Геническ.

Об этом сообщает музей на своей странице в Facebook.

Сообщается, что оккупационное "Министерство культуры Херсонской области" опубликовало видео, где демонстрируются экспонаты с музейной выставки, посвященной А. Суворову.

"Эта выставка была создана на основе собрания известного в Херсоне коллекционера, члена городского клуба любителей книги "Кобзарь" Леонида Ширяева. Леонид Константинович Ширяев (1906-1993) был незаурядной личностью. В молодые годы он попал под кровавое колесо сталинских репрессий, но не утратил бодрости духа и оптимизма. Страстный любитель истории он на протяжении жизни собрал уникальные коллекции", - говорится в сообщении херсонского музея.

Сотрудникам музея удалось идентифицировать на видео такие похищенные экспонаты:

шапку гренадерскую голштинских войск ХVIII века;

серебряный рубль второй половины ХVIII века;

серебряную медаль "За победу над пруссаками 1759 г.";

противень налобную шапки-гренадерки ХVIII века;

муляжи наград Суворова;

подсвечник бронзовый XIX века;

штык от ружья начала XIX века;

артиллерийский книпель;

картины, плакаты, репродукции.

Также в музее отметили, что демонстрирует незаконно вывезенные из музея материалы бывший заместитель директора музея Юлия Ржевская.

Напомним, в Минкульте назвали, сколько культурных памятников в Украине пострадали из-за войны.

Также сообщалось, что россияне планируют вывезти археологические находки, содержащих драгоценные металлы, из музеев на территории аннексированного Крыма в РФ.