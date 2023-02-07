Выставка была создана на основе собрания известного в Херсоне коллекционера Леонида Ширяева. Фото: Facebook

Армия РФ вывезла часть украденной коллекции Херсонского областного краеведческого музея в оккупированный Геническ.

Об этом сообщает музей на своей странице в Facebook.

Сообщается, что оккупационное "Министерство культуры Херсонской области" опубликовало видео, где демонстрируются экспонаты с музейной выставки, посвященной А. Суворову.

"Эта выставка была создана на основе собрания известного в Херсоне коллекционера, члена городского клуба любителей книги "Кобзарь" Леонида Ширяева. Леонид Константинович Ширяев (1906-1993) был незаурядной личностью. В молодые годы он попал под кровавое колесо сталинских репрессий, но не утратил бодрости духа и оптимизма. Страстный любитель истории он на протяжении жизни собрал уникальные коллекции", - говорится в сообщении херсонского музея.

Сотрудникам музея удалось идентифицировать на видео такие похищенные экспонаты:

  • шапку гренадерскую голштинских войск ХVIII века;
  • серебряный рубль второй половины ХVIII века;
  • серебряную медаль "За победу над пруссаками 1759 г.";
  • противень налобную шапки-гренадерки ХVIII века;
  • муляжи наград Суворова;
  • подсвечник бронзовый XIX века;
  • штык от ружья начала XIX века;
  • артиллерийский книпель;
  • картины, плакаты, репродукции.

Также в музее отметили, что демонстрирует незаконно вывезенные из музея материалы бывший заместитель директора музея Юлия Ржевская.

скрин с фейсбука

Напомним, в Минкульте назвали, сколько культурных памятников в Украине пострадали из-за войны.

Также сообщалось, что россияне планируют вывезти археологические находки, содержащих драгоценные металлы, из музеев на территории аннексированного Крыма в РФ.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.