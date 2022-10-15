Россияне планируют вывезти археологические находки, содержащих драгоценные металлы, из музеев на территории аннексированного Крыма в РФ.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в течение прошлого столетия россияне разными путями присвоили немало ценностей с территории Украины. А после аннексии Крыма "зачислили" коллекции крымских музеев в свой государственный музейный фонд.

В связи с этим Украина обратилась в ЮНЕСКО и другие организации со следующими требованиями:

не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором;

отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями;

принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

Напомним, с начала вооруженного вторжения в Украину Россия системно и целенаправленно вывозит ценные исторические артефакты, имеющие культурную ценность. Особенно россияне охотятся за скифским золотом.

Ранее мы писали, что Украина открыла уголовное производство после кражи скифского золота из музея Мелитополя, несмотря на то, что в Запорожской ОВА опровергли факт кражи.