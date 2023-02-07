Кабмин поддержал назначение новых руководителей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской обладминистраций
Правительство на заседании во вторник 7 февраля поддержало назначение новых руководителей обладминистраций, которых назначили в прифронтовых регионах.
О решении Кабмина написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
В частности, утверждены кандидатуры:
- в Днепропетровской области - Сергея Лысака.
- в Запорожской области - Юрия Малашко.
- в Херсонской области - Александра Прокудина.
Теперь их должен утвердить президент.
Будущий глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, кандидатуру которого согласовал сегодня Кабмин, сейчас занимает должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области. До июля 2022 года был начальником Управления СБУ в Житомирской области. Считается близким к главе СБУ Василию Малюку. Ранее был сотрудником спецподразделения "А" ("Альфа").
Будущий глава Запорожской области Юрий Малашко, также как и будущий глава Днепропетровской области Сергей Лысак, сотрудник СБУ. Он занимает должность заместителя главы Антитеррористического центра при СБУ.
А будущий глава Херсонской ОВА Александр Прокудин выходец из полиции. С 2019 года по февраль 2022 года он был начальником ГУ Нацполиции в области. Был снят с занимаемой должности незадолго до начала вторжения РФ.
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