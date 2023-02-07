Правительство на заседании во вторник 7 февраля поддержало назначение новых руководителей обладминистраций, которых назначили в прифронтовых регионах.

О решении Кабмина написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, утверждены кандидатуры:

в Днепропетровской области - Сергея Лысака.

в Запорожской области - Юрия Малашко.

в Херсонской области - Александра Прокудина.

Теперь их должен утвердить президент.

Будущий глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, кандидатуру которого согласовал сегодня Кабмин, сейчас занимает должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области. До июля 2022 года был начальником Управления СБУ в Житомирской области. Считается близким к главе СБУ Василию Малюку. Ранее был сотрудником спецподразделения "А" ("Альфа").

Будущий глава Запорожской области Юрий Малашко, также как и будущий глава Днепропетровской области Сергей Лысак, сотрудник СБУ. Он занимает должность заместителя главы Антитеррористического центра при СБУ.

А будущий глава Херсонской ОВА Александр Прокудин выходец из полиции. С 2019 года по февраль 2022 года он был начальником ГУ Нацполиции в области. Был снят с занимаемой должности незадолго до начала вторжения РФ.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.