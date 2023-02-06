Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 6 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки ВГК, где обсуждалась ситуация на передовой, особое внимание уделили защите Бахмута, который армия РФ пытается окружить. Также обсуждали вопрос снабжения армии боеприпасами. Анонсировал кадровые назначения в приграничные и прифронтовые регионы, куда будут назначать людей с боевым опытом. Сказал, что людей с военным опытом во власти будет больше. Прокомментировал аварию на подстанции в Одессе, сообщив, что значительная часть жителей региона без света. Сообщил, что Норвегия пообещала выделить Украине 75 млрд крон в течение 5 лет. Выразил сочувствие президенту Турции в связи с землетрясением.

Ранее мы писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Также "Страна" сообщала, что в четверг, 9 февраля, ожидается прибытие в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского в связи с предстоящим саммитом лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля в столице Бельгии.