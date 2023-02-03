Депутаты Днепропетровского облсовета приняли решение об освобождении от депутатства Валентина Резниченко на основании его заявления.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Решение поддержали 92 депутата, один был против, четыре воздержались.

Как уже писала "Страна", теперь есть вероятность, что он может покинуть Украину (на депутатов местных советов распространяются ограничения на выезд за пределы страны).

Ранее СМИ писали о том, что фирма, связанная с Резниченко, освоила огромные деньги на ремонт дорог во время войны. Этот скандал, как считается, стал одной из причин его отставки с поста главы Днепропетровской ОВА.

Кроме того, сообщалось, что ранее Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций, среди них был Валентин Резниченко.

Также мы писали, что в конце декабря прошлого года НАБУ проводило обыски у Валентина Резниченко.

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