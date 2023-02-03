В распоряжении "Страны" оказалась повестка дня сегодняшней сессии Днепропетровского облсовета.

Последним вопросом стоит пункт "о досрочном прекращении полномочий депутата облсовета Валентина Резниченко". То есть, он собирается сложить депутатские полномочия.

Таким образом Резниченко может выйти из-под сферы действия ужесточенных правил для чиновников и депутатов по выезду за границу.

Ранее Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций, среди них был Валентин Резниченко.

Напомним, в конце декабря прошлого года НАБУ проводило обыски у Валентина Резниченко.

"Страна" писала, зачем НАБУ пришло с обысками к Резниченко и Голику и что это означает для Банковой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.