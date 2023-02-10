За сутки на Бахмутском направлении зафиксированы рекордные 54 боевых столкновения.

Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По словам Череватого, российские войска сконцентрировали силы на установлении контроля над трассой Константиновка - Бахмут.



"Бахмут остается в дальнейшем главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению", - сказал спикер.

Череватый добавил, что ВСУ ведут контрбатарейную борьбу с целью уменьшить возможности россиян по поражению ключевой трассы. На этом направлении сосредоточено большое количество российских войск.

"Здесь до сих пор остаются представители ЧВК "Вагнер", прибывают мотострелковые подразделения российских ВС РФ, а также подразделения так называемого 2-го армейского корпуса "ЛНР", - добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, по данным американского "Института изучения войны", российское командование направило достаточные силы для поддержки ЧВК "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области, чтобы поддержать темпы наступления.

Ранее "Страна" писала, что в Восточной группировке войск ВСУ сомневаются, что войскам РФ удастся выйти на границы Донецкой и Луганской областей до марта. Там заявляют, что в планы России входит такой захват, согласно приказу президента РФ Владимира Путина.