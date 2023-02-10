Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что для захвата всего Донбасса России нужно поработать "годика полтора-два".

Об этом он сказал в интервью российскому телеграм-каналу WarGonzo.

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть "ДНР/ЛНР", ну надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если надо дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой план", – сказал Пригожин.

Также он порассуждал о завоевании Россией Европы, после чего предложил Францию, Италию и Болгарию "отдать украинцам".

"Нам надо будет Францию, Италию, Болгарию украинцам отдать. С ними надо будет честно поделиться. Потому что они с нами вместе настрадаются еще – мама не горюй", – сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в свою частную военную компанию.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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