Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в частную военную компанию.

Об этом пишут российские СМИ.

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - заявил он, отвечая на запрос журналистов.

Вопрос звучал так: "пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК не ведется. И вы сами больше не приезжаете в колонии". Пригожин ответил на это: "Да, действительно, это так".

Как уже писала "Страна", российские оппозиционные ресурсы объясняли сокращение вербовки очень высокими потерями среди "вагнеровцев" (из-за особенностей их тактики постоянных атак волн пехоты) в боях в декабре-январе в районе Бахмута.

Об этом быстро стало известно на зонах, что и привело к резкому снижению числа завербовавшихся в "Вагнер" заключенных. Не особо хотят идти в ЧВК и желающие воевать люди с воли. Так как в российской регулярной армии деньги платят примерно такие же, а уровень потерь многократно ниже, чем в "Вагнере".

В тоже время, ряд российских пабликов, пишущих на тему тюрем, утверждают, что вербовка в ЧВК на зонах не прекратилась, но ведет ее уже не Пригожин, а оперативники, угрожая заключённым реанимировать их старые дела. Такой подход паблики также объясняют отсутствием среди заключённых в последнее время большого числа желающих идти в "Вагнер" добровольно.

Ранее разведка Британии писала, что в ЧВК "Вагнер" в России стали вербовать меньше осужденных.

Между тем, российский правозащитник заявлял, что в Украине гибнут более 80% бывших заключенных, воюющих в составе ЧВК "Вагнер".