Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны держаться в Бахмуте Донецкой области, за который уже полгода идут бои, пока Украина не получит необходимое вооружение.

Об этом он сказал в интервью Le Figaro.

"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", - отметил президент.

Зеленский добавил, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку россияне полностью разрушили город своей артиллерией.

"Но если они возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута", - подчеркнул он.

Ранее офицер ВСУ ответил журналисту, правда ли, что неподготовленный боец живет в Бахмуте 4 часа.

А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что Бахмут является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу.

Кроме того, сообщалось, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии".