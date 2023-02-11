В субботу, 11 февраля, в Украине идет уже 353-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 10 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

11 февраля

10:11 Под Бахмутом продолжаются интенсивные обстрелы, есть погибший (в Красной Горе). Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко.

В самом Бахмуте повреждено административное здание и девятиэтажка.

Кроме того, жертвы есть в Успеновке (Кураховская община) - ранены три человека.

Повреждения и разрушения зданий зафиксированы во многих населенных пунктах: Карловка, Богоявленка, Авдеевка, Марьинка, Георгиевка, Максимилианковка, Иванополье, Васюковка, Торецк, Петровка.

По Угледару отмечено, что город "под постоянным огнем".

10:00 Из-за массированных ракетных ударов по Харькову 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

При этом ночью было восстановлено электроснабжение, запитаны 100% потребителей по городу и области, сообщил губернатор Олег Синегубов.

За прошедшие сутки под обстрел попали 17 приграничных населенных пунктов - Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

В городе Волчанске повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение 69-летняя женщина.

В поселке Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.

В Купянске обстрелами повреждены семь частных домов.

8:59 Газета New York Times проанализировала, куда могут наступать Украина и Россия в ходе предстоящей кампании.

Россия. Во-первых, на востоке.

Россияне надеются одержать символическую победу, изгнав украинцев из Бахмута. Также они стремятся обезопасить линии снабжения, которые будут иметь решающее значение для любого успеха в Украине.

Для этого российские войска предприняли "яростную контратаку", чтобы защитить Кременную, расположенную на крупной трассе с севера на юг в Луганской области. Он также атакуют Угледар на юго-востоке, где украинские позиции находятся всего в нескольких милях от единственной железнодорожной ветки с Крымом.

По мнению военных аналитиков, Россия может попытаться пойти с двух направлений - севера и юга, чтобы окружить украинские силы на Донбассе. Но Москва также может "отвлечь" оборону Украины, открыв новый фронт.

Атака с нового фронта, скорее всего, будет означать наступление с территории самой России. Поэтому украинцы внимательно следят за передвижениями вокруг приграничного города Сумы, а также за любыми попытками РФ вернуться в Харьковскую область.

Украина. Украина имеет ограниченные перспективы для продвижения вперед на востоке, где Россия имеет укрепленные позиции и установила линии снабжения с 2014 года.

А, чтобы продвинуться в другом месте - к примеру, на юге - Украине необходимо сдерживать российское наступление на Донбассе, сохраняя при этом войска и технику.

Главной целью ВСУ считается Мелитополь, который, который нужен, чтобы разделить российские силы в Украине и ослабить контроль РФ над Херсонской областью. А также выйти к Крыму.

"Но двигаться вперед будет непросто. Россия выстроила оборону по всей линии фронта, а самая густая сеть траншей и противотанковых ловушек находится вокруг Мелитополя", - пишет издание.

Поэтому Киев надеется, что Запад быстро предоставит дальнобойную артиллерию, которая позволит его силам снова нарушить российские позиции, как это было с Херсоном.

8:28 На юге Одесской области ночью были взрывы. Местные паблики сообщали о ракетной атаке предположительно "Ониксами" из Крыма.

Воздушная тревога звучала в регионе между часом и двумя ночи. Власти этого не комментировали, но с утра представители ОВА призвали к "новостной гигиене".

8:10 Сводка украинского Генштаба на утро 11 февраля. Главное:

1. За прошедшие сутки противник осуществил пуски 106 ракет. Из них - 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования (61 из них сбита ПВО). Кроме того, россияне запустили по Украине 28 дронов, 22 из них сбиты.

2. Россияне продолжают вести наступательные действия в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области. А также Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области.