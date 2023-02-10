Во время визита в Европу и посещения Брюсселя Владимир Зеленский передал лидерам стран Евросоюза списки оружия, в котором нуждается Украине. Списки получили все, кроме канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом пишет Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Брюсселе.

По словам источника, на встрече с лидерами стран ЕС Зеленский вручил им перечни необходимого для украинских военных оружия. При этом для каждой страны был подготовлен свой список - с учетом ее военных возможностей.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подтвердили получение такого перечня от Зеленского. А источник в немецком правительстве сказал журналистам, что делегация Германии не получала от президента Украины никаких списков.

Издание предполагает, что Зеленский мог попросить нужное оружие у Шольца, когда был в Париже и общался с ним, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее СМИ писали, что Зеленский продолжает убеждать Шольца и Макрона передать истребители Украине.

"Страна" подводила итоги визита Зеленского в Европу.