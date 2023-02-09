Канцлера Германии Олафа Шольца приходится заставлять помогать Киеву военными поставками.

Об этом заявил Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью Spiegel.



"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца - Ред.) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", - добавил он.

На фоне дискуссий о поставках вооружений Киеву отношения с Германией переживают сложные времена, считает президент Украины.

Ранее Bild сообщил, что Зеленский продолжает убеждать канцлера Германии и французского лидера Эммануэля Макрона к передаче истребителей Украине.

Также Зеленский заявлял, что Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить начатую Россией войну. И помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас.

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Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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