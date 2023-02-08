Парламент Швеции одобрил пакет военной помощи Украине на более чем $400 млн.

Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

В него войдет противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и шведские боевые машины пехоты CV 90.

Ранее Bloomberg сообщал, что Германия и Швеция ведут переговоры о передаче Украине средств ПВО.

Также Швеция не исключила поставку Украине танков Stridsvagn 122, который модификация немецкого Leopard 2А5. Однако и одобрение пока не было озвучено.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.