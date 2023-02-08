Номенклатура военных поставок Украине меняется, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможной передаче истребителей.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Блинкена, Вашингтон хочет, чтобы Киев вернул утраченные территории.

Напомним, что ранее Джо Байден выступил против отправки Украине истребителей F-16.

Зато через девять месяцев США передадут Украине дальнобойные ракеты GLSDB.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.