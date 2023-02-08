Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что не знал о длительном обучении летчиков для западных самолетов.

Его слова приводит Радио Свобода.

"Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов, и они научатся через 2,5 года", – сказал украинский президент.

Сегодня Зеленский, выступая перед британским парламентом, попросил передать Украине самолеты.

Напомним, что ранее правительство Британии заявило, что считает "нецелесообразной" передачу Украине боевых самолетов, поскольку истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны и требуются месяцы, чтобы научиться ими управлять.

Также Джо Байден заявлял, что США не собираются отправлять Украине самолёты F-16.

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