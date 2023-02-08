Премьер Британии Риши Сунак попросил главу Минобороны страны выяснить, какие истребители Лондон потенциально может передать Украине.

Об этом пишут Sky News.

Одновременно с тем представитель Сунака сообщил, что Лондон не принимал решения о поставках истребителей Киеву, но изучит такую возможность.

Также в офисе премьера Британии сообщили, что обучение украинских пилотов использованию британских самолетов начнется весной.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в страну.

Кроме того, офис премьер-министра Британии Риши Сунака заявил, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прилетел в Лондон, где его встретил премьер Британии Риши Сунак.

Зеленский поблагодарил Британию за поддержку Украины и написал, что Британия одной из первых пришла на помощь Украине.

Также президент Украины выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента.