Премьер Британии поручил главе Минобороны выяснить, какие истребители Лондон может передать Украине
Премьер Британии Риши Сунак попросил главу Минобороны страны выяснить, какие истребители Лондон потенциально может передать Украине.
Об этом пишут Sky News.
Одновременно с тем представитель Сунака сообщил, что Лондон не принимал решения о поставках истребителей Киеву, но изучит такую возможность.
Также в офисе премьера Британии сообщили, что обучение украинских пилотов использованию британских самолетов начнется весной.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в страну.
Кроме того, офис премьер-министра Британии Риши Сунака заявил, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский прилетел в Лондон, где его встретил премьер Британии Риши Сунак.
Зеленский поблагодарил Британию за поддержку Украины и написал, что Британия одной из первых пришла на помощь Украине.
Также президент Украины выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента.