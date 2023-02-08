Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не намерена передавать Украине военные самолеты и подлодки.

Выступая в Бундестаге, он призвал немецкую оппозицию не спекулировать на этой теме.

Шольц назвал сплоченность высшим благом западных государств и раскритиковал "публичные торги под девизом: боевые танки, подводные лодки, самолеты - кто потребует еще больше". По его словам, от таких разногласий выигрывает только российский президент.

Канцлер еще раз назвал Германию одним из главных финансовых и военных спонсоров Украины, подчеркнув при этом нежелание становиться стороной конфликта.

Напомним, правительство Германии подтвердило разрешение на передачу Украине 178 танков "Leopard 1A5".

Также Германия и Швеция ведут переговоры о передаче Украине средств ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.