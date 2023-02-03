Германия и Швеция обсуждают новый пакет вооружений, в рамках которого Стокгольм передаст Украине ракеты противовоздушной обороны (ПВО) и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в пятницу, 3 февраля.

По данным агентства, ФРГ обратилась к Швеции с просьбой предоставить установки для совместимой с IRIS-T ПВО. По словам источников, переговоры между странами, которые уже ведутся, также позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, отправленных Украине.

Между тем, по данным Spiegel, пока что Стокгольм не хочет передавать пусковые установки. Вице-канцлер Роберт Габек во время визита в шведскую столицу 2 февраля лично агитировал предоставить мобильную пусковую установку шведского производства для IRIS-T-SLM, однако безуспешно.

Ранее сообщалось, что в ноябре Германия передала Украине дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T.

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