Офис премьер-министра Британии Риши Сунака на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в страну заявил, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Об этом пишет Reuters.

Там объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также ускорить поставки военной техники.

В заявлении говорится, что обучение позволит пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странам", - говорится в заявлении Сунака.

В заявлении офиса премьера Британии также говорится, что Сунак предложит Великобритании поддержку планам Зеленского по достижению справедливого и прочного мира для Украины.

Напомним, 6 февраля украинские военные приехали в Британию для обучения управлению гаубицей AS90.

Также сообщалось, что в Минобороны Британии заявили, что украинцы быстро освоили танки Challenger 2.