Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Великобританию, чтобы посетить украинские войска, проходящие обучение в стране, и встретиться с премьером Риши Сунаком на Даунинг-стрит.

Об этом пишет The Telegraph.

Это первый визит украинского президента в Великобританию с начала российского вторжения почти год назад.

Зеленский выступит перед британским парламентом в среду перед поездкой в Брюссель, пишет издание.

Напомним, в конце января украинские танкисты прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2.

Также сообщалось, что Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники в ближайшие недели.

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Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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