Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 7 февраля.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Рассказал о совещаниях с военными и разведкой. Обсуждали планы россиян и противодействие им, особенно на Донбассе. Сообщил о назначении новых глав СБУ и МВД, а также о согласовании кандидатур губернаторов в три области. Рассказал о встрече с министром обороны Германии, говорили о танках и артиллерии. Сообщил о телефонном разговоре с президентом Турции и о том, что украинские спасатели уже отправились в зону последствий землетрясения.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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