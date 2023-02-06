Евросоюз подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили приехать на саммит ЕС.

Об этом сообщил официальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс в Twitter.

По его словам, Мишель пригласил Зеленского "лично принять участие в будущем саммите Европейского совета".

"По соображениям безопасности дальнейшая информация предоставляться не будет", - добавил Лейтс.

Известно, что саммит ЕС состоится в Брюсселе в четверг и пятницу - 9 и 10 февраля.

Напомним, Владимир Зеленский, после саммита в Киеве, заявил, что Украина выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 72% и хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в 2023 году.

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