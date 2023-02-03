Вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Украина - ЕС в Киеве, ее выступление транслировалось на сайте ЕК.

"Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий", - сказала фон дер Ляйен.

О том, что никаких обещаний по конкретным срокам вступления сегодня на саммите Украина-ЕС не будет озвучено, писала накануне саммита и американская пресса.

Ранее представители ЕС заявляли, что Украина сможет расчитывать на вступление в Евросоюз только после окончания войны.

Напомним, вчера Европарламент призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее мы писали, что премьер страны Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС.

Также мы сообщали, что 2 февраля Совет ЕС утвердил седьмой пакет военной помощи Украине в 500 млн евро и объявил о выделении 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза. Также сообщалось, что сегодняшнем на саммите в Киеве, наряду с прочим, будут обсуждать военную помощь Евросоюза Киеву.