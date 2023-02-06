В четверг, 9 февраля, ожидается прибытие в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского в связи с предстоящим саммитом лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля в столице Бельгии.

Об этом сообщает бельгийское информационное агентство Belga.

"По соображениям безопасности конкретная программа визита держится в тайне", - говорится в сообщении.

В то же время издание Associated Press со ссылкой на источники пишет, что Европарламент начал приготовления на случай возможного визита президента Владимира Зеленского.

"Такие планы предназначены только для того, чтобы подготовить законодательный орган к приему Зеленского, если условия безопасности позволят ему присутствовать на встрече", - говорится в публикации.

Если эта поездка станет реальностью, то это будет второй визит Зеленского за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения России (первый он осуществил в декабре 2022 года в США).

Напомним, по словам Владимира Зеленского, целью Украины является начало переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году.

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