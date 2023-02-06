Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС, который состоится 9 февраля в Брюсселе. Если эта поездка состоится, это станет вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России (первый он осуществил в декабре 2022 года в США).

Об этом пишет Financial Times.

Источники издания сообщили, что вопросы безопасности могут сорвать визит украинского президента.

Планируется, что президент Украины выступит на специальной сессии Европейского парламента, что вызывает беспокойство с точки зрения безопасности.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - заявил Зеленский журналистами отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

9 февраля 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит. Запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США.

Напомним, Владимир Зеленский, после саммита в Киеве, заявил, что Украина выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 72% и хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в 2023 году.

В то же время, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует.