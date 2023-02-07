Президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить по видеосвязи на самом популярном музыкальном фестивале Италии в Сан-Ремо. Однако его обращение не покажут из-за критики со стороны итальянских политиков.

Об этом сообщает Wanted in Rome.

По данным издания, государственная телекомпания Италии RAI подтвердила, что видео с Зеленским не покажут на фестивале.

Спор возник после того, как "ряд известных итальянских политиков возражали по разным причинам против того, чтобы Зеленский выступил на крупнейшем событии года в итальянском шоу-бизнесе", пишет издание.

В то же время директор RAI Стефано Колетта заявил, что на сцене Сан-Ремо зачитают письмо от Владимира Зеленского в последний день фестиваля. Руководитель телекомпании рассказал, что находится в "ежедневном контакте" с замминистра иностранных дел Украины Андреем Мельником по данному вопросу.

Организаторы фестиваля Сан-Ремо считают идею прочтения письма от Зеленского "очень романтичной", они только просили перевести обращение президента на итальянский язык.

Фестиваль начался сегодня и будет длиться до 11 февраля.

Ранее мы писали, в Брюсселе подтвердили участие Зеленского на саммите ЕС.

Также сообщалось, что вчера Зеленский провел заседание Ставки.