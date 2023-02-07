Официальные лица ЕС обвиняют друг друга после того, как просочилась информация о возможном визите Владимира Зеленского в Брюссель, что вызвало опасения по поводу его безопасности.

Об этом пишет The Guardian.

Издание напоминает, что поездка Зеленского в Вашингтон планировалась в условиях строжайшей секретности из-за опасений за его безопасность, хотя подробности все равно просочились накануне.

В данном же случае, примерно за 48 часов до запланированной поездки в Брюссель об этом визите сообщили итальянские СМИ, а затем объявили в Твиттере представители Европейской народной партии. И хотя пост был быстро удален, но скриншот сделало издание Politico, пишет The Guardian.

"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьи должностные лица обвиняются в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая кратко освещала этот визит", - пишет британское издание.

Также сообщается, что ссора показывает, "как соперничающие институты ЕС борются, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и продемонстрировать свою поддержку Зеленскому".

Саммит ЕС состоится в Брюсселе в четверг и пятницу - 9 и 10 февраля.

Напомним, Владимир Зеленский, после саммита в Киеве, заявил, что Украина выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 72% и хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в 2023 году.

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