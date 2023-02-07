На сайте президента появились указы Владимира Зеленского о назначении новых руководителей обладминистраций, которых сегодня согласовал Кабмин.

Указы касаются таких назначений глав регионов:

Днепропетровской области - Сергея Лысака,

Запорожской области - Юрия Малашко,

Херсонской области - Александра Прокудина.

Мы уже сообщали, что Сергей Лысак занимал должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области. До июля 2022 года был начальником Управления СБУ в Житомирской области. Считается близким к главе СБУ Василию Малюку. Ранее был сотрудником спецподразделения "А" ("Альфа").

Юрий Малашко - тоже сотрудник СБУ. Он занимал должность заместителя главы Антитеррористического центра при СБУ.

А Александр Прокудин с 2019 года по февраль 2022 года был начальником ГУ Нацполиции в области, но был снят с занимаемой должности незадолго до начала вторжения РФ.

Напомним, что в конце января Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций на фоне первой волны массовых отставок во власти.

А сегодня Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ.